Минобороны РФ выполнило годовой план по отбору контрактников на 89%
В России план по отбору на военную службу по контракту на уходящий год выполнен на 89,3%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление замминистра обороны — начальника Главного военно-политического управления ВС России Виктора Горемыкина.
По его словам, план отбора в войска беспилотных систем выполнен на 98,7%. Основой системы комплектования Вооруженных сил личным составом остаются пункты отбора на контрактную военную службу. В стране работают 96 таких пунктов. Они открыты в административных центрах 87 из 89 регионов.
Что касается отбора кандидатов в войска беспилотных систем, то он ведется в том числе среди россиян, которые еще не находятся на военной службе. Одним из источников комплектования войск БПЛА военное ведомство рассматривает студентов гражданских вузов и колледжей.
Ранее стало известно, что контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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