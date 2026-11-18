По его словам, план отбора в войска беспилотных систем выполнен на 98,7%. Основой системы комплектования Вооруженных сил личным составом остаются пункты отбора на контрактную военную службу. В стране работают 96 таких пунктов. Они открыты в административных центрах 87 из 89 регионов.

Что касается отбора кандидатов в войска беспилотных систем, то он ведется в том числе среди россиян, которые еще не находятся на военной службе. Одним из источников комплектования войск БПЛА военное ведомство рассматривает студентов гражданских вузов и колледжей.

Ранее стало известно, что контрактникам на СВО спишут долги до 10 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

