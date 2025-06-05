СК РФ: Похитившим блогера Щепихина предъявили обвинения

Шести мужчинам, похитившим блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК возбудил дело о похищении блогера на Ярославском вокзале

В ведомстве рассказали, что активная работа с фигурантами продолжается, с целью установления всех обстоятельств проводятся очные ставки.

«Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых», - говорится в сообщении.

Ранее в СК РФ заявили, что блогер Щепихин стал фигурантом двух уголовных дел, в том числе по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает RT.

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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:ОбвиненияУголовное ДелоПохищениеСледственный Комитет Рф

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