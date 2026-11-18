Байден: Путин заставил потерять самообладание накануне СВО
Бывший американский президент Джо Байден в своих мемуарах «Обещай мне, Америка» признал, что вышел из себя во время одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Это случилось незадолго до начала специальной военной операции - 7 декабря во время телефонных переговоров с российским лидером, которые были посвящены ситуации вокруг Украины.
«Я объяснил, что он будет наказан суровыми санкциями, если вторгнется, и что мы предоставим необходимую помощь, чтобы Украина могла защитить себя», — отметил Байден.
Также бывший глава Белого дома рассказал о симпатиях американцев к Путину. Это отношение складывалось на фоне противоположных процессов в двух странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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