Священнику-блогеру из Калужской области запретили шутить
Настоятель храма из Мосальска Калужской области Владислав Береговой, ставший популярным благодаря юмору и «зумерской» подаче религиозных тем, столкнулся с претензиями старших коллег, сообщает Telegram-канал Mash.
Аудитория священника превышает миллион человек во всех соцсетях, а просмотры достигают 600 млн в год. Береговой завоевал публику простотой, юмором и харизмой: он рассказывает анекдоты, шутит, выступает в жанре стендап, публикует мемы и рилсы. Молодой аудитории нравится творческий подход к религиозной тематике.
Однако с популярностью пришли проблемы. Митрополит Леонид недоволен тем, что Береговой ассоциируется с шутками и развлечениями, что, по его мнению, неприемлемо для священнослужителя. Главная претензия — другие священники начали копировать «весёлого батюшку», но получается «плохо и пошло», и это вредит репутации церкви.
Сейчас духовенство разрабатывает новый текст присяги, в котором появится пункт, обязывающий священника не вредить церкви публикациями в соцсетях, не делать заявлений от имени церкви и не наживаться на блоге.
Береговой уже ищет новый формат, чтобы угодить руководству и сохранить индивидуальность. Он заявил, что не в обиде и готов работать над подачей.
Ранее патриарх Кирилл попросил творческих людей «не работать на сатану», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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