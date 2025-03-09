СМИ: В Коркине после погромов цыгане выставили на продажу свои дома

В Челябинской области в Коркине представители местной цыганской общины выставила на продажу свои роскошные дома после погромов, произошедших осенью 2024 года. Об этом сообщает издание «74.ru».

Согласно информации источника, владельцы особняков не собираются распродавать имущество по низкой цене. Так, стоимость указанной недвижимости составляет от восьми до 16 млн рублей.

В материале говорится, что на продажу были выставлены три роскошных дома, один из которых оформлен в розово-голубых тонах. Издание писало, что во втором особняке акцент сделан на расписные фрески, а в третьем доме пространство выдержано в белом цвете с соответствующей мебелью с золотой росписью.