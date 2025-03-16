Пьяный сын бизнесмена? Автомобиль BMW протаранил толпу людей в центре Москвы
В результате ДТП на Кожевнической улице пострадали шесть человек, в том числе двое девочек-подростков.
Накануне в центре Москвы автомобиль влетел в прохожих. Известно, что водитель иномарки был пьян. Виновником аварии, предположительно, мог оказаться сын влиятельного бизнесмена.
6 ПОСТРАДАВШИХ И ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Вечером 15 марта, примерно в 20:00, в центре Москвы на Кожевнической улице вблизи Павелецкого вокзала автомобиль BMW врезался в толпу пешеходов. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое подростков.
Telegram-канал «Baza» писал, что на место ЧП прибыл вертолет санавиации. Пострадавшие были госпитализированы в столичные больницы. Состояние получивших травмы пешеходов оценивалось как средней степени тяжести. Позже в Московском департаменте здравоохранения рассказали, что в настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает.
«Пострадавшие пока остаются под наблюдением врачей, предварительно показаний к оперативным вмешательствам нет», - говорится в публикации ведомства в Telegram.
По данным столичной прокуратуры, водитель BMW наехал на пешеходов на тротуаре и врезался в фонарный столб. От удара машина опрокинулась и перегородила трамвайные пути.
Момент ДТП попал на видео, которое позже опубликовали в Сети. На кадрах видно, как серебристый автомобиль на скорости влетает в толпу людей. Очевидцы аварии рассказали, что виновник ДТП был пьян.
«Он не понимал, что кого-то сбил, его забрали на медосвидетельствование. Спецслужбы приехали быстро, ребята перевернули машину. Столько полиции приехало. Он сначала в один столб влетел, потом во второй», - рассказала свидетельница ДТП изданию «MSK1.ru».
В ГУ МВД отметили, что виновник аварии был направлен на медицинское освидетельствование. Позже в прокуратуре Москвы подтвердили, что водитель был пьян. В столичном Дептрансе сообщили, что виновник ДТП за последние 12 месяцев получил более 20 штрафов.
По факту произошедшей аварии у Павелецкого вокзала СК возбудил уголовное дело, передает RT.
СЫН БИЗНЕСМЕНА
По информации СМИ, виновником аварии мог быть 37-летний москвич Александр Шатравин. Издание «MK.ru» писало, что в ДТП также пострадала его коллега, которая находилась на пассажирском сидении BMW.
Шатравин родился в 1987 году в Москве. Он учился на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил в 2009 году.
Известно, что Александр является сыном влиятельного банкира Владимира Шатравина, передает «MSK1.ru». С 2014 года он занимает должность заместителя председателя Московского областного банка и входит в состав Правления. Также Владимир работает топ-менеджером в Россельхозбанке.
«Знаю не больше вашего. Прошу не беспокойте сейчас ни меня, ни сына», - сказал в разговоре с изданием бизнесмен Шатравин, комментирую ДТП.
Отмечается, что корреспонденты «MSK1.ru» также пытались дозвониться до самого Александра, но его телефон был «занят».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 15 марта в Ярославской области в результате столкновения грузового автомобиля «Ситрак» с электричкой пострадали 11 человек.
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