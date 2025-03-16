Пьяный сын бизнесмена? Автомобиль BMW протаранил толпу людей в центре Москвы

6 ПОСТРАДАВШИХ И ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Вечером 15 марта, примерно в 20:00, в центре Москвы на Кожевнической улице вблизи Павелецкого вокзала автомобиль BMW врезался в толпу пешеходов. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое подростков.

Telegram-канал «Baza» писал, что на место ЧП прибыл вертолет санавиации. Пострадавшие были госпитализированы в столичные больницы. Состояние получивших травмы пешеходов оценивалось как средней степени тяжести. Позже в Московском департаменте здравоохранения рассказали, что в настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

«Пострадавшие пока остаются под наблюдением врачей, предварительно показаний к оперативным вмешательствам нет», - говорится в публикации ведомства в Telegram.