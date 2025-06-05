Россиянам объяснили, как действовать свидетелю похищения человека

Если гражданин стал свидетелем похищения человека, то физически вмешиваться в подобные ситуации не следует. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил, президент союза «Офицеры группы «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

Власти Чечни: Блогера Щепихина не похитили, а задержали

По его словам, в этом случае свидетель может стать следующей жертвой преступников, а если операция законная, то гражданина могут обвинить в воспрепятствовании деятельности правоохранительных органов.

«Фиксируйте происходящее. Записывайте видео, запоминайте номера автомобилей, лица участников, время и обстоятельства... И немедленно сообщите в службы экстренного реагирования», - посоветовал эксперт.

Ранее несколько вооруженных мужчин похитили блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала в центре Москвы. Позже в полиции заявили, что шестеро участников инцидента были задержаны, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеЭкспертыСиловикиПохищение

Горячие новости

Все новости

партнеры