Россиянам объяснили, как действовать свидетелю похищения человека

По его словам, в этом случае свидетель может стать следующей жертвой преступников, а если операция законная, то гражданина могут обвинить в воспрепятствовании деятельности правоохранительных органов.

«Фиксируйте происходящее. Записывайте видео, запоминайте номера автомобилей, лица участников, время и обстоятельства... И немедленно сообщите в службы экстренного реагирования», - посоветовал эксперт.

Ранее несколько вооруженных мужчин похитили блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала в центре Москвы. Позже в полиции заявили, что шестеро участников инцидента были задержаны, сообщает RT.

