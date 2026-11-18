«Юра, у нас есть свой «Оскар» теперь», - указал актер со сцены премии «КиноРепортер». Безруков подчеркнул, что рад успехам коллеги и его международному признанию.

Ранее стало известно, что Юру Борисова выдвинут на премию «Оскар» как лучшего актера за роль в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

