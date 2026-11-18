Безруков намекнул Борисову, что в России теперь есть свой «Оскар»
Народный артист России Сергей Безруков обратился к актеру Юре Борисову, который был дважды номинирован на премию «Оскар», заявив, что в России теперь есть собственная кинонаграда – «Бриллиантовая бабочка», сообщает РИА Новости.
«Юра, у нас есть свой «Оскар» теперь», - указал актер со сцены премии «КиноРепортер». Безруков подчеркнул, что рад успехам коллеги и его международному признанию.
Ранее стало известно, что Юру Борисова выдвинут на премию «Оскар» как лучшего актера за роль в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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