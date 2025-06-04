Себя Арег называет бизнес-коучем, бизнес-наставником, «визионером №1 в мире», специалистом по бизнесу с Китаем, а также обладателем еще 18 профессий. Среди его публикациях в соцсетях — фото с вице-премьером России Татьяной Голиковой, главой ДНР Денисом Пушилиным, помощником президента России Владимиром Мединским, официальным представителем МИД России Марией Захаровой, певицей Люсей Чеботиной и другими знаменитыми людьми.

Как заявила Telegram-каналу Baza мать похищенного мужчины Гоар, ее сын стал негативно относиться к Исламу и мусульманам в том числе из-за войны в Карабахе между Арменией и Азербайджаном. По словам женщины, Щепихин не принимал участие в боевых действиях, однако активно следил за происходящим и сильно переживал итоги войны (Азербайджан отвоевал Карабах у Армении несколько лет назад). Гоар заявила, что не разделяет взглядов сына и считает их ошибочными. Также она призналась, что не знала об активности сына в социальных сетях и оскорблениях в адрес дагестанцев и чеченцев.

В интервью Telegram-каналу «Осторожно, Москва» мать Щепихина также заявила, что сейчас у родных нет с ним связи, телефон выключен. Об угрозах ее сын, со слов женщины, семье ничего не рассказывал, а о похищении семья узнала из публикаций в СМИ.

ОСКОРБИЛ ВЕРУЮЩИХ

По версии чеченских источников, Щепихин был задержан за оскорбление чувств верующих. «Задержан правонарушитель, обвиняемый в публичных оскорблениях жителей Северного Кавказа, унижении чести и достоинства чеченских матерей, а также в оскорблении религиозных чувств верующих путем неуважительных высказываний в адрес Священного Корана и Аллаха», — утверждает Telegram-канал «ЧП Чечня» с 62 тысячами подписчиков.

Также отмечается, что заявления Щепихина подпадают под противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Таким образом, утверждает источник, похищенный может быть привлечен к ответственности по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом ни МВД Чечни, ни официальные СМИ региона информации о задержании не давали.

ПОХИТИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАЛИ, АРЕГА НЕ НАШЛИ

Автомобиль, в котором увезли похищенного, со второй попытки удалось остановить на Киевском шоссе, однако Щепихина в машине не оказалось, найти его пока не удалось. Как сообщает Telegram-канал Baza, Mercedes часто сопровождает Саидахмеда Эльдарбиева — ряд СМИ называет его человеком, входящим в окружение чеченского лидера Рамзана Кадырова, и даже его помощником.

Вместе с тем, сообщает Telegram-канал Mash, похитителей Щепихина доставили обратно к Ярославскому вокзалу, их автомобиль припаркован поблизости от Комсомольской площади. Местонахождение похищенного устанавливает следственная группа, полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщило агентство ТАСС. По данным Telegram-канала 112, возле Ярославского вокзала проводятся следственные действия.

