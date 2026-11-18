По данным агентства, они состоятся в Берлине. 19 ноября стороны обсудят гарантии безопасности для Киева. В тот же день в Берлине соберется «коалиция желающих» для обсуждения послевоенных гарантий безопасности Украине.

Данные консультации являются частью дипломатических усилий Вашингтона перед запланированными 19 ноября встречами президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Ранее стало известно, что государства ЕС не смогли выбрать представителя для диалога с США и Россией от лица всего объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

