Так он отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что Брюссель собирается добиться поддержки выделения нового кредита Киеву со стороны всех 27 членов Евросоюза.

Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия ожидает, что конфликт на Украине и санкции против России сохранятся как минимум до конца 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

