Дмитриев: Европе не следует фокусироваться на затягивании конфликта вокруг Украины
Европе стоит направить усилия на восстановление Украины, а не фокусироваться на затягивании конфликта, сообщил в соцсети X спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Так он отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что Брюссель собирается добиться поддержки выделения нового кредита Киеву со стороны всех 27 членов Евросоюза.
Ранее стало известно о том, что Еврокомиссия ожидает, что конфликт на Украине и санкции против России сохранятся как минимум до конца 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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