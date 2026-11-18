Власти будут спрашивать россиян о планах на детей
Россиян будут раз в три года спрашивать, планируют ли они завести детей и сколько именно, сообщают «Известия».
Также власти будут выяснять, что мешает решиться на пополнение в семье. В настоящее время Росстат проводит соответствующий опрос раз в пять лет. Сократить перерыв поручил глава государства Владимир Путин. Минэк подготовил проект необходимого документа.
Как показали исследования, рождению ребенка мешают нехватка денег, проблемы с жильем и тревога за будущее. Более частые опросы позволят быстрее учитывать эти изменения и оценивать востребованность помощи родителям. Участие останется добровольным, а с 2030 года заполнить анкету можно будет и онлайн. Результаты пригодятся и бизнесу. Застройщикам они помогут определить спрос на квартиры разной площади, а работодателям — подобрать программы поддержки сотрудников с детьми.
Ранее академика РАН Геннадия Онищенко заявил, что женщины могут рожать до 60 лет, а мужчины могут стать отцами до 90, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны РФ выполнило годовой план по отбору контрактников на 89%
- Дмитриев: Европе не следует фокусироваться на затягивании конфликта вокруг Украины
- Байден рассказал, что Зеленский был капризным и неблагодарным
- Власти будут спрашивать россиян о планах на детей
- Байден: Путин заставил потерять самообладание накануне СВО
- Священнику-блогеру из Калужской области запретили шутить
- Безруков намекнул Борисову, что в России теперь есть свой «Оскар»
- В России призвали использовать «Орешник» после новой атаки на Крымский мост
- Новак потребовал максимально быстро восстановить НПЗ
- Бастрыкин поручил проверить смерть женщины из-за нехватки денег на лекарства