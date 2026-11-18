Также власти будут выяснять, что мешает решиться на пополнение в семье. В настоящее время Росстат проводит соответствующий опрос раз в пять лет. Сократить перерыв поручил глава государства Владимир Путин. Минэк подготовил проект необходимого документа.

Как показали исследования, рождению ребенка мешают нехватка денег, проблемы с жильем и тревога за будущее. Более частые опросы позволят быстрее учитывать эти изменения и оценивать востребованность помощи родителям. Участие останется добровольным, а с 2030 года заполнить анкету можно будет и онлайн. Результаты пригодятся и бизнесу. Застройщикам они помогут определить спрос на квартиры разной площади, а работодателям — подобрать программы поддержки сотрудников с детьми.

Ранее академика РАН Геннадия Онищенко заявил, что женщины могут рожать до 60 лет, а мужчины могут стать отцами до 90, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

