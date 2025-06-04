В МВД заявили о проверке в отношении блогера Щепихина

Отмечается, что проверка организована по факту размещения блогером в соцсетях видеороликов с провокационными заявлениями в отношении жителей респуьлики Чечня.

«В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

Ранее несколько вооруженных мужчин похитили человека у Ярославского вокзала в центре Москвы блогера Арега Щепихина. Позже в полиции заявили, что шестеро участников инцидента были задержаны, сообщает RT.

