В МВД заявили о проверке в отношении блогера Щепихина
Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ проводят проверку в отношении блогера Арега Щепихина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что проверка организована по факту размещения блогером в соцсетях видеороликов с провокационными заявлениями в отношении жителей респуьлики Чечня.
«В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.
Ранее несколько вооруженных мужчин похитили человека у Ярославского вокзала в центре Москвы блогера Арега Щепихина. Позже в полиции заявили, что шестеро участников инцидента были задержаны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru