Байден рассказал, что Зеленский был капризным и неблагодарным
Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» рассказал, что лидер Украины Владимир Зеленский в личных беседах с ним был капризным и неблагодарным.
По его словам, украинский лидер был «не таким благодарным», как ожидалось. Кроме того, он рассказал, что члены команды Дональда Трампа просили его подписать письмо, разрешающее им вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как Трамп займет президентское кресло. Байден отказался, «не желая давать им карт-бланш».
Также бывший глава Белого дома рассказал о симпатиях американцев к Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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