По его словам, украинский лидер был «не таким благодарным», как ожидалось. Кроме того, он рассказал, что члены команды Дональда Трампа просили его подписать письмо, разрешающее им вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как Трамп займет президентское кресло. Байден отказался, «не желая давать им карт-бланш».

Также бывший глава Белого дома рассказал о симпатиях американцев к Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

