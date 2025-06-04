«Дело в том, что Росгвардия - это сотрудники полиции. Если эти трое - росгвардейские полицейские, то в соответствии с законом о полиции, который на них тоже распространяется, они должны были, прежде чем делать какие-то вещи в другом регионе, сообщить об этом руководству соответствующего региона, скорее всего, полиции, потому что Росгвардия имеет право задерживать только в случае, если они видят, что что-то происходит в моменте. А вот так ехать в другой регион они просто не имеют права. Если они узнали, что этот гражданин их оскорбляет, они должны были написать заявление в полицию, а сотрудники органов внутренних дел Москвы, когда им скажут, где находится этот гражданин, уже задержать его и после решать вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказал он.

При этом Telegram-канал Baza утверждает, что автомобиль, на котором задержанные похитили блогера, часто сопровождает человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Пашкин отметил, что подобный публичный самосуд неприемлем, и за это должно последовать наказание.

«Когда люди начинают устраивать самосуд - это нарушение закона, причем на глазах у граждан. То есть за это они должны понести очень жестокое наказание. Если у нас страна единая, значит, в Чечне и в других частях России все должны действовать одинаково по закону», - уточнил он.