«Наказать за самосуд!»: В полиции назвали незаконным «задержание» блогера в Москве
Михаил Пашкин пояснил НСН, как должна была действовать Росгвардия другого региона РФ в случае с оскорбившим мусульман блогером, а Султан Хамзаев похвалил полицию Москвы за оперативное задержание похитителей.
Росгвардия или полиция одного региона не имеет права ехать задерживать человека в другой регион без согласования с местными властями и полицией, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
Вечером 3 июня несколько вооруженных мужчин на автомобиле Mercedes с номерами АМР и мигалками похитили человека у Ярославского вокзала в центре Москвы. Похищенным оказался 40-летний блогер Арег Щепихин, который в соцсетях оскорблял чеченцев и дагестанцев, а также Коран и мусульман в целом. Mercedes впоследствии остановили на Киевском шоссе, сегодня утром похитители были доставлены на Ярославский вокзал, с ними проводят следственные действия. Как сообщил Telegram-канал SHOT, трое задержанных заявили полиции, что являются сотрудниками Росгвардии. Пашкин рассказал, что таких полномочий у сотрудников Росгвардии нет.
«Дело в том, что Росгвардия - это сотрудники полиции. Если эти трое - росгвардейские полицейские, то в соответствии с законом о полиции, который на них тоже распространяется, они должны были, прежде чем делать какие-то вещи в другом регионе, сообщить об этом руководству соответствующего региона, скорее всего, полиции, потому что Росгвардия имеет право задерживать только в случае, если они видят, что что-то происходит в моменте. А вот так ехать в другой регион они просто не имеют права. Если они узнали, что этот гражданин их оскорбляет, они должны были написать заявление в полицию, а сотрудники органов внутренних дел Москвы, когда им скажут, где находится этот гражданин, уже задержать его и после решать вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказал он.
При этом Telegram-канал Baza утверждает, что автомобиль, на котором задержанные похитили блогера, часто сопровождает человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Пашкин отметил, что подобный публичный самосуд неприемлем, и за это должно последовать наказание.
«Когда люди начинают устраивать самосуд - это нарушение закона, причем на глазах у граждан. То есть за это они должны понести очень жестокое наказание. Если у нас страна единая, значит, в Чечне и в других частях России все должны действовать одинаково по закону», - уточнил он.
В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с НСН похвалил оперативную работу правоохранительных органов РФ по задержанию похитителей, но отметил, что высказывания похищенного мужчины – отвратительны.
«Во-первых, кто такой этот гражданин - знать не знал, слышать не слышал, пока не появились эти новости. Его высказывания, это, конечно, отвратительно. Это нарушение, это оскорбление, это неправильно. Но мы видим, что правоохранительная система сработала молниеносно. Это очень хороший показатель. Машина была найдена в потоке, обезврежена в движении. Сейчас идут следственные действия на самом вокзале вместе с этой машиной. Тут правоохранительная система должна разобраться и дать нам уже более обширную информацию. Я считаю, что нужно дождаться официальных заявлений МВД и информации о тех действиях, которые будут предприняты», - заявил он.
В случае с оскорблениями по религиозному или национальному признаку Хамзаев призвал действовать согласно российскому законодательству.
«На такого рода заявления, оскорбления, связанные с религиозной, национальной идентичностью, есть определенные механизмы воздействия. Поэтому я всем рекомендую в этих вопросах ориентироваться на законодательство РФ», - уточнил он.
Ранее советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил НСН, что если санкции на задержание оскорблявшего мусульман и Ислам блогера Арега Щепихина не было, то это противоправное действие, однако однозначно утверждать, что мужчину похитили, нельзя.
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