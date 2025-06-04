«Сильно не пытали»: Блогер Щепихин рассказал о своем похищении
Блогер Арег Щепихин рассказал Telegram-каналу Baza, что похитившие его с Ярославского вокзала чеченцы «не имели права действовать на территории Москвы» и работали «в наглую».
По его словам, он ещё до начала конфликта позвонил в полицию, однако стражи порядка приехать «не успели», и его вывезли за город.
«Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией», - указал блогер.
Щепихин добавил, что его чеченцы долгое время «терроризировали в соцсетях». Когда же терпение у него кончилось, он «чеченцев послал и мусульман послал», что и стало причиной конфликта.
Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что против Щепехина проводили проверку из-за публичных оскорблений религиозных чувств верующих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru