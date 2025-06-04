«Сильно не пытали»: Блогер Щепихин рассказал о своем похищении

По его словам, он ещё до начала конфликта позвонил в полицию, однако стражи порядка приехать «не успели», и его вывезли за город.

«Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией», - указал блогер.

Щепихин добавил, что его чеченцы долгое время «терроризировали в соцсетях». Когда же терпение у него кончилось, он «чеченцев послал и мусульман послал», что и стало причиной конфликта.

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что против Щепехина проводили проверку из-за публичных оскорблений религиозных чувств верующих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

