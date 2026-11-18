Франция признала присутствие своих военных на Украине
На территории Украины действует французская структура, сообщает Le Figaro со ссылкой на министра-делегата при Министерстве вооруженных сил Франции Алису Рюфо.
По ее словам, военные проводят инструктаж украинским коллегам и обслуживают переданную Киеву технику. Речь идет о небольшом количестве человек, которые находятся вдали от фронта. Рюфо считает, что присутствие французских военных не говорит о вмешательстве страны в конфликт между Москвой и Киевом.
Ранее в МИД России заявили, что французскими военными на Украине займутся Минобороны РФ и Генштаб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В пыточные на Украине попадают несогласные с режимом
- В РФ спрос на новогодние мероприятия для взрослых вырос на 50%
- СМИ: В Берлине пройдут переговоры США, Европы и Украины
- Франция признала присутствие своих военных на Украине
- Минобороны РФ выполнило годовой план по отбору контрактников на 89%
- Дмитриев: Европе не следует фокусироваться на затягивании конфликта вокруг Украины
- Байден рассказал, что Зеленский был капризным и неблагодарным
- Власти будут спрашивать россиян о планах на детей
- Байден: Путин заставил потерять самообладание накануне СВО
- Священнику-блогеру из Калужской области запретили шутить