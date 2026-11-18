По ее словам, военные проводят инструктаж украинским коллегам и обслуживают переданную Киеву технику. Речь идет о небольшом количестве человек, которые находятся вдали от фронта. Рюфо считает, что присутствие французских военных не говорит о вмешательстве страны в конфликт между Москвой и Киевом.

Ранее в МИД России заявили, что французскими военными на Украине займутся Минобороны РФ и Генштаб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

