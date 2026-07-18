В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
18 июля 202607:58
Юлия Савченко
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали около города Карасук в Новосибирской области. Об этом заявил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Широта - 53.31. Долгота - 77.86. Магнитуда - 5.3. Интенсивность в эпицентре - 6.8 (оценка MSK 64)», —указали эксперты.
Согласно картам, сейсмособытие произошло у Карасука, где располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.
Ранее землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в районе угольных разрезов в Искитимском районе области.
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