Над регионами России сбили 379 дронов ВСУ
Российские военные в течение ночи нейтрализовали над территорией России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнуло ведомство.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой областях, а также над Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.
Также ПВО уничтожила дроны над водами Азовского и Черного морей.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников.
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