Над регионами России сбили 379 дронов ВСУ

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой областях, а также над Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Также ПВО уничтожила дроны над водами Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников.

