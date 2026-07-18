Над регионами России сбили 379 дронов ВСУ

Российские военные в течение ночи нейтрализовали над территорией России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнуло ведомство.

Объекты Wildberries в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой областях, а также над Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

Также ПВО уничтожила дроны над водами Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры