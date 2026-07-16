Три человека пострадали при атаке БПЛА в Саратовской области
16 июля 202610:33
Юлия Савченко
Три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Саратовскую область. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона.
«После атаки БПЛА... за медпомощью обратились 3 человека. Одному из них потребовалась госпитализация, состояние удовлетворительное», - отметили в ведомстве.
Минздрав подчеркнул, что жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в городе Энгельсе, пишет Ura.ru.
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