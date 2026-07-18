В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали 26 человек

Более 20 человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Московскую область. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

Объекты Wildberries в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА

Как отметил губернатор, над областью сбили 48 БПЛА. При атаке пострадали 26 взрослых жителей региона. Так, в Ногинске были ранены двое.

«Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», - указал Воробьев.

Специалисты продолжают ликвидацию последствий атаки и обследуют территорию.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией РФ, включая Московский регион, ликвидировали 379 украинских беспилотников.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеМосковская ОбластьБеспилотники

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