В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали 26 человек
Более 20 человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Московскую область. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».
Как отметил губернатор, над областью сбили 48 БПЛА. При атаке пострадали 26 взрослых жителей региона. Так, в Ногинске были ранены двое.
«Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии», - указал Воробьев.
Специалисты продолжают ликвидацию последствий атаки и обследуют территорию.
Ранее Минобороны сообщило, что над территорией РФ, включая Московский регион, ликвидировали 379 украинских беспилотников.
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