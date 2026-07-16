В Ярославской области мужчина погиб, еще четверо пострадали из-за атаки дронов
Один человек погиб, четверо пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
Как отметил губернатор, над областью сбили 19 дронов.
«Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Евраев в мессенджере «Макс».
По словам главы региона, троим раненым не потребовалась госпитализация, один пострадавший остается на стационарном лечении.
Ранее для обеспечения безопасности на фоне атаки ВСУ временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, напоминает Ura.ru.
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