ВСУ атаковали дронами колонну мирных жителей в Херсонской области

Украинские беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара есть погибшие, а также осколочное ранение в спину получил сотрудник движения «Народный фронт».

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Представители организации сообщили, что люди в тот момент просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить активисты движения.

В «Народном фронте» подтвердили, что это не единственный пострадавший. Точное количество погибших среди гражданских на данный момент не уточняется.

В пятницу, 17 июля, под Курском при атаках ВСУ пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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