Запорожская область должна была ввести меры безопасности для работников в зоне повышенного риска, но не сделала этого, рассказал НСН генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.



Главный инженер Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александр Яковлев погиб после удара ВСУ по служебной машине. В этот момент он находился на промышленной площадке станции. Об этом 15 июля сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев. Соболев подчеркнул, что были нарушены все меры безопасности.