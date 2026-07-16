Генерал-лейтенанта возмутило убийство главного инженера Запорожской АЭС

Главный инженер не должен ехать на работу в одиночку без сопровождения мобильной огневой группы, заявил НСН Виктор Соболев.

Запорожская область должна была ввести меры безопасности для работников в зоне повышенного риска, но не сделала этого, рассказал НСН генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Главный инженер Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александр Яковлев погиб после удара ВСУ по служебной машине. В этот момент он находился на промышленной площадке станции. Об этом 15 июля сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев. Соболев подчеркнул, что были нарушены все меры безопасности.

«Шаг к ядерной катастрофе»: ВСУ убили главного инженера ЗАЭС
«Тут должны были быть другие меры безопасности. Главный инженер атомной станции должен был ехать хотя бы на бронированной машине в сопровождении мобильной огневой группы. Какие тут могут быть сомнения, если он находится в зоне ежедневного и постоянно риска. Если правительство региона не способно принять эти законы, то тогда может быть решение на федеральном уровне. Но, в любом случае, необходимо создать буферную зону, куда бы не долетели дроны. А для этого провести наступательные операции с решительными целями. Они будут долбить дальше, а нам останавливаться нельзя. Мировое сообщество тут никак не отреагирует: все, за исключением Китая, закрывают глаза на прославление фашизма на Украине и только поощряют нанесение ударов беспилотниками», — подчеркнул он.

Ранее советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге объяснил НСН, что случится с ЗАЭС, если ее постоянно будут бомбить.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУАЭСЗапорожье

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