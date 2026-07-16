Генерал-лейтенанта возмутило убийство главного инженера Запорожской АЭС
Главный инженер не должен ехать на работу в одиночку без сопровождения мобильной огневой группы, заявил НСН Виктор Соболев.
Запорожская область должна была ввести меры безопасности для работников в зоне повышенного риска, но не сделала этого, рассказал НСН генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Главный инженер Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александр Яковлев погиб после удара ВСУ по служебной машине. В этот момент он находился на промышленной площадке станции. Об этом 15 июля сообщил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев. Соболев подчеркнул, что были нарушены все меры безопасности.
«Тут должны были быть другие меры безопасности. Главный инженер атомной станции должен был ехать хотя бы на бронированной машине в сопровождении мобильной огневой группы. Какие тут могут быть сомнения, если он находится в зоне ежедневного и постоянно риска. Если правительство региона не способно принять эти законы, то тогда может быть решение на федеральном уровне. Но, в любом случае, необходимо создать буферную зону, куда бы не долетели дроны. А для этого провести наступательные операции с решительными целями. Они будут долбить дальше, а нам останавливаться нельзя. Мировое сообщество тут никак не отреагирует: все, за исключением Китая, закрывают глаза на прославление фашизма на Украине и только поощряют нанесение ударов беспилотниками», — подчеркнул он.
Ранее советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге объяснил НСН, что случится с ЗАЭС, если ее постоянно будут бомбить.
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