Объекты Wildberries в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что украинские дроны попали в логистический центр Wildberries в Котовске, в результате погибли семь человек, еще 24 пострадали.

«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие... Компания окажет необходимую поддержку», — отметили в RWB.

По данным компании, в подмосковной Электростали при атаке был поврежден распределительный центр Wildberries.

На объектах оперативно провели эвакуацию, сейчас на местах продолжают работать пожарные.

