Объекты Wildberries в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА

Логистические комплексы RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ) в Тамбовской и Московской областях подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Котовске при попадании БПЛА в логистический центр погибли семь человек

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что украинские дроны попали в логистический центр Wildberries в Котовске, в результате погибли семь человек, еще 24 пострадали.

«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие... Компания окажет необходимую поддержку», — отметили в RWB.

По данным компании, в подмосковной Электростали при атаке был поврежден распределительный центр Wildberries.

На объектах оперативно провели эвакуацию, сейчас на местах продолжают работать пожарные.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Московская ОбластьТамбовкомпанияБеспилотники

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