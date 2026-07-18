Объекты Wildberries в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА
Логистические комплексы RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ) в Тамбовской и Московской областях подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что украинские дроны попали в логистический центр Wildberries в Котовске, в результате погибли семь человек, еще 24 пострадали.
«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие... Компания окажет необходимую поддержку», — отметили в RWB.
По данным компании, в подмосковной Электростали при атаке был поврежден распределительный центр Wildberries.
На объектах оперативно провели эвакуацию, сейчас на местах продолжают работать пожарные.
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