Умер художник-постановщик Сергей Иванов
Художник-постановщик, член Союза кинематографистов России Сергей Иванов умер в возрасте 65 лет. Об этом говорится в сообщении объединения.
Иванов ушел из жизни 17 июля. Причина его смерти не уточняется.
В союзе назвали Иванова одним из ведущих художников-постановщиков российского кино, долгие годы он руководил мастерской на художественном факультете ВГИК им. С.А. Герасимова. Специалист был отмечен многими наградами, в частности, он получил кинопремию «Золотой орел» за лучшую работу художника-постановщика в фильме «Сталинград», премию за лучшую работу художника в картинах «Небеса обетованные» и «Царь».
Сергей Иванов родился в Москве в 1961 году, в 1989 году окончил художественный факультет ВГИК и приступил к работе в качестве художника-постановщика киностудии «Мосфильм». В его фильмографии более 30 картин, в том числе «Гардемарины III», «Страна глухих», «2-Асса-2», «Седьмая симфония».
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