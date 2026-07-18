Умер художник-постановщик Сергей Иванов

В союзе назвали Иванова одним из ведущих художников-постановщиков российского кино, долгие годы он руководил мастерской на художественном факультете ВГИК им. С.А. Герасимова. Специалист был отмечен многими наградами, в частности, он получил кинопремию «Золотой орел» за лучшую работу художника-постановщика в фильме «Сталинград», премию за лучшую работу художника в картинах «Небеса обетованные» и «Царь».

Сергей Иванов родился в Москве в 1961 году, в 1989 году окончил художественный факультет ВГИК и приступил к работе в качестве художника-постановщика киностудии «Мосфильм». В его фильмографии более 30 картин, в том числе «Гардемарины III», «Страна глухих», «2-Асса-2», «Седьмая симфония».

