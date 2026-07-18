В Котовске при попадании БПЛА в логистический центр погибли семь человек
Украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.
«В результате попадания вражеских БПЛА... погибли 7 сотрудников ночной смены... По предварительным данным, 24 человека пострадали», - написал губернатор на платформе «Макс».
Раненым оказывают медицинскую помощь в медучреждениях Котовска и Тамбова.
Как отметил Первышов, после атаки на территории склада Wildberries возник пожар. Открытое горение ликвидировали, тушение огня продолжается.
Ранее стало известно, что беспилотник попал в квартиру во Владимире.
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