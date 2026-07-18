В Котовске при попадании БПЛА в логистический центр погибли семь человек

Украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

«В результате попадания вражеских БПЛА... погибли 7 сотрудников ночной смены... По предварительным данным, 24 человека пострадали», - написал губернатор на платформе «Макс».

Раненым оказывают медицинскую помощь в медучреждениях Котовска и Тамбова.

Как отметил Первышов, после атаки на территории склада Wildberries возник пожар. Открытое горение ликвидировали, тушение огня продолжается.

Ранее стало известно, что беспилотник попал в квартиру во Владимире.

