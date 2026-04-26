Новое покушение? Трампа эвакуировали во время стрельбы

Силовики оперативно задержали стрелка. Американский президент во время инцидента не пострадал. Полиция оцепила здание и отогнала людей от входа. Секретная служба вывела из зала не только американского лидера, но и вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и главу Минфина Скотта Бессента.

После случившегося корреспондент «Axios», присутствовавший на мероприятии, сообщил, что Трамп вернется на сцену, и мероприятие продолжится. При этом позже сам президент заявил, что через некоторое время выступит с пресс-конференцией из Белого дома. Ужин с корреспондентами отложили.

Американский лидер назвал произошедшее покушением на него, напомнив, что с ним это уже случалось. Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном, сказав, что инциденты всегда случаются с самыми влиятельными.