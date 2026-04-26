Новое покушение? Трампа эвакуировали во время стрельбы
Инцидент произошел в отеле «Hilton» во время ужина корреспондентов Белого дома.
Накануне американского президента Дональда Трампа эвакуировали из-за стрельбы. Инцидент произошел во время ужина корреспондентов Белого дома в одном из отелей в Вашингтоне. Стрелка задержали. Сам Трамп назвал произошедшее покушением. Предыдущие нападение и попытка покушения на него произошли в 2024 году.
НОВОЕ ПОКУШЕНИЕ?
Вечером 25 апреля (ночью 26 апреля по московскому времени) президент США Дональд Трамп находился в отеле «Washington Hilton» на ужине корреспондентов Белого дома. В это время в холле здания раздались звуки стрельбы, после чего американского лидера незамедлительно эвакуировали.
На кадрах, опубликованных в Сети видно, как Трамп сидит в зале за столом на сцене и ведет беседу с гостями, а в этот момент вдалеке раздаются выстрелы, после чего политика, пригибаясь, экстренно уводят со сцены. На лицах окружающих виден страх. На месте появились вооруженные сотрудники Секретной службы, публикует кадры канал «Baza» в «Максе».
Силовики оперативно задержали стрелка. Американский президент во время инцидента не пострадал. Полиция оцепила здание и отогнала людей от входа. Секретная служба вывела из зала не только американского лидера, но и вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и главу Минфина Скотта Бессента.
После случившегося корреспондент «Axios», присутствовавший на мероприятии, сообщил, что Трамп вернется на сцену, и мероприятие продолжится. При этом позже сам президент заявил, что через некоторое время выступит с пресс-конференцией из Белого дома. Ужин с корреспондентами отложили.
Американский лидер назвал произошедшее покушением на него, напомнив, что с ним это уже случалось. Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном, сказав, что инциденты всегда случаются с самыми влиятельными.
«Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее…», - заявил Трамп на пресс-конференции.
Кроме того, президент США не исключил, что именно он был главной мишенью стрелявшего. В ходе пресс-конференции журналисты прямо спросили политика о возможных мотивах нападавшего. По их словам, Трамп подтвердил предположение о том, что преступник намеревался совершить покушение именно на него, передает RT.
При этом американский лидер предположил, что это покушение не связано с операцией США в Иране.
«Не думаю, но никогда не знаешь наверняка», - сказал Трамп на пресс-конференции.
Сам стрелок, по данным CBS, заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации президента.
СТРЕЛОК
Согласно информации американских СМИ, стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Сообщалось, что он был вооружен дробовиком и пытался прорваться через охрану в зал, где находился Дональд Трамп. Известно, что злоумышленник успел выстрелить в сотрудника Секретной службы, но тот не пострадал, пишет «Axios». Нападавшего взяли под стражу.
Канал «Baza» в «Максе» публикует кадры, на которых видно, как мужчина голый по пояс лежит на полу лицом вниз с руками за спиной в холле отеля. Очевидцы рассказали, что на входе не было тщательного досмотра, передает Telegram-канал «Mash».
Некоторые СМИ, в том числе CNN, изначально сообщали, что стрелок был ликвидирован, но позже сам Трамп объявил, что преступник был задержан. Президент США рассказал, что силовики уже обыскивают жилье подозреваемого и допрашивают его. Генпрокурор Жанин Пирро заявила о предъявлении двух пунктов обвинения подозреваемому в стрельбе. По ее словам, он предстанет перед судом уже в понедельник 27 апреля.
Временно исполняющий обязанности начальника полиции города Джеффри Кэрролл сообщил, что у нападавшего при себе были дробовик, пистолет и ножи. По данным CNN, после того, как злоумышленник миновал пост охраны, между ним и силовиками произошла перестрелка. По словам Кэрролла, сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно перехватить нападавшего. Шеф полиции заявил, что подозреваемый в покушении жил в том же отеле, где проходило мероприятие, пишет РИА Новости.
Между тем, известно, что стрельба на мероприятии с участием Трампа произошла в той же гостинице, где более 40 лет назад было совершено покушение на действующего в 1981 году президента США Рональда Рейгана. Тогда политик получил тяжелое огнестрельное ранение при выходе из здания. Пуля пробила ему легкое и вызвала сильное внутреннее кровотечение, напоминает CNN.
ПРЕДЫДУЩИЕ ПОКУШЕНИЯ
Однако, инцидент в «Washington Hilton» — не первая попытка нападения на Дональда Трампа. Первое покушение на политика произошло 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда Трамп получил ранение в ухо по касательной.
После случившегося он прервал свою речь и экстренно покинул место выступления. Политика под руки вывела охрана.
Известно, что летом 2024-го покушение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс. СМИ писали, что стрелок залез на крышу производственного предприятия, которое находилось приблизительно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Сообщалось, что злоумышленник использовал винтовку AR. Стрелка ликвидировали.
В июле 2025 года глава комитета Сената по внутренней безопасности Рэнд Пол опубликовал окончательный отчет по результатам расследования покушения на Трампа в июле 2024 года. В документе указано, что охрана не замечала происходящее примерно 45 минут. Также были проигнорированы просьбы прислать дополнительные ресурсы для охраны Трампа.
Отмечается, что в июле 2024-го еще одной проблемой стала координация между охраной. По данным источника, она не контактировала с местными властями и не хотела общаться между собой по радиосвязи, а на ключевые позиции поставили неопытных сотрудников.
Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в Южной Флориде. Тогда политик оказался в 500 м от места ЧП. Стрелка задержали.
В феврале 2026 года суд в США приговорил Райана Раута к пожизненному лишению свободы. В ходе расследования и слушаний сторона обвинения указывала на его радикальные взгляды и зацикленность на теме конфликта на Украине, пишет газета «USA Today».
Ранее издание «Associated Press» сообщило, что окружение Дональда Трампа заметило изменения в поведении политика после покушения на него. По словам его друзей, американский лидер стал более бдительным, более внимательным и благодарным. Также сообщалось, что Трамп хранит памятные вещи, напоминающими ему о решающем событии в его жизни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
