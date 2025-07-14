Опубликован окончательный отчет о расследовании покушения на Трампа

В США глава комитета Сената по внутренней безопасности Рэнд Пол опубликовал окончательный отчет по результатам расследования покушения на главу государства Дональда Трампа в июле 2024 года, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, само покушение является результатом системных провалов. Прежде всего, охрана не замечала происходящее около 45 минут. Также были проигнорированы просьбы прислать дополнительные ресурсы для охраны Трампа. Экс-директор Секретной службы Кимберли Читл пыталась оправдаться, заявляя, что никаких обращений не было, тогда, как в итоге их оказалось около десяти.

Еще одной проблемой стала координация между охраной. Они не контактировали с местными властями и не хотели общаться между собой по радиосвязи, а на ключевые позиции поставили неопытных сотрудников.

Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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