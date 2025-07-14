Опубликован окончательный отчет о расследовании покушения на Трампа

По его словам, само покушение является результатом системных провалов. Прежде всего, охрана не замечала происходящее около 45 минут. Также были проигнорированы просьбы прислать дополнительные ресурсы для охраны Трампа. Экс-директор Секретной службы Кимберли Читл пыталась оправдаться, заявляя, что никаких обращений не было, тогда, как в итоге их оказалось около десяти.

Еще одной проблемой стала координация между охраной. Они не контактировали с местными властями и не хотели общаться между собой по радиосвязи, а на ключевые позиции поставили неопытных сотрудников.

Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

