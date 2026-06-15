«Разблокируйте кино»: Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову
Российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкова посодействовать разрешению показа кинокартин и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения.
Открытое письмо появилось в Telegram Сокурова. Из него следует, что в последние несколько лет Сокуров и прочие кинематографисты России сталкиваются с «систематическими цензурными запретами, которые исключают возможность продолжения профессионального развития». Режиссер указал, что Михалков обладает такими «властными возможностями», как никто другой в России. Сокуров призвал помочь «вашим, нашим коллегам». Прежде всего, речь идет о молодом поколении.
Также режиссер обнародовал список из 37 фильмов и сериалов, которые находятся под запретом Минкульта. Среди них - сериал «Монастырь», «СКУФ» и две картины Сокурова под названиями «Русский ковчег» и «Солнце».
Письмо датировано 18 апреля текущего года. Сокуров перед публикацией письма рассказал, что обращение прежде имело личный характер и было передано для Михалкова во время проведения Московского кинофестиваля через программного директора мероприятия Ивана Кудрявцева.
Однако за это время ответа не последовало. «Было бы неправдой сказать, что я ожидал ответа. Но сегодня, по истечении такого срока, содержание письма перестало быть личным обращением», — отметил Сокуров. Режиссер подчеркнул, что киноиндустрия России находится в бедственном положении.
В художественном произведении не должно быть запретных тем, а талантливым людям вообще надо доверять, они должны иметь возможность говорить на сложные темы. Об этом НСН ранее рассказал народный артист России, режиссер Александр Сокуров.
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