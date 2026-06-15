Рогозин предложили минировать танкеры и взрывать в случае задержания

По его словам, это необходимо, чтобы иметь возможность уничтожать их в случае захвата. Так парламентарий мог отреагировать на задержание Великобританией танкера, который Лондон связывает с РФ. «Надо минировать используемые нами танкеры. Инициация должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт. Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются», — указал Рогозин.

До этого глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что перехвате нефтяного танкера, который британские власти относят к так «теневому флоту» России. По его словам, судно пыталось пройти через Ла-Манш, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

