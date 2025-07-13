СМИ: Трамп изменился после покушения в 2024 году

По данным издания, друзья президента видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти изменило его в определенных аспектах. Глава государства стал более внимательным и благодарным. Если многие люди стремятся оградить себя от травмирующего события и стараются меньше вспоминать о нем, то Трамп окружил себя памятными вещами, напоминающими ему о решающем событии в его жизни.

Отмечается, что он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал и поднял кулак.

Ранее стало известно, что Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

