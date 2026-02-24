В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича
24 февраля 202608:20
Двух мужчин, подозреваемых в подготовке покушения на президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи, задержали в центральной части страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД Сербии.
Злоумышленники были задержаны в городе Кралево.
«Подозреваемые будут задержаны на срок до 48 часов», — указали в ведомстве.
Ранее в США ликвидировали молодого человека, который незаконно проник на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. При мужчине находились предметы, похожие на дробовик и канистру с горючим.
