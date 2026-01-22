Трамп заявил, что не беспокоится за свою безопасность

Президент США Дональд Трамп признался, что не беспокоится за свою безопасность. Об этом он рассказал в интервью каналу NewsNation.

«У нас отличные люди, они в замечательной форме. Думаю, Секретная служба отлично справляется со своей работой, военные отлично справляются», - заявил политик.

По словам Трампа, он точно знает, что если «что-то случится», то совершившего это «не станет». Как отметил глава Белого дома, работа на посту президента - «самая опасная в мире».

Дональд Трамп в 2024 году пережил два покушения на свою жизнь. Кроме того, в 2025-м ФБР задержала жителя Пенсильвании, который угрожал убить американского президента, напоминает 360.ru.

