Стармер: Военные перехватили российский танкер в Ла-Манше
Лондон заявил о перехвате нефтяного танкера, который британские власти относят к так «теневому флоту» России, заявил в социальной сети X глава правительства Великобритании Кир Стармер.
По его словам, вооруженным силам было поручено перехватить судно, которое пыталось пройти через Ла-Манш. Премьер указал, что операция завершилась успешно. Стармер считает, что данные действия стали очередным ударом по Москве и должны послужить сигналом тем, кто, по мнению Лондона, способствует продолжению конфликта на Украине.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры обороны Евросоюза на неформальной встрече намерены обсудить «теневой флот» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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