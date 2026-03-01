Постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на Трампа

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц во время заседания Совбеза ООН попытался оправдать атаку на Иран.

Трамп назвал сроки военной операции против Ирана

По его словам, Тегеран якобы предпринял попытку убийства американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, по его словам, Иран несет ответственность за серию «вооруженных нападений на США и Израиль, а также нарушения Устава ООН и угрозы международному миру и безопасности на Ближнем Востоке».

Тем временем, количество погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

