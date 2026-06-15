Трамп вновь «набросился» на Нетаньяху из-за ударов по Ливану

По данным телеканала, глава США в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес. Трамп потребовав прекратить дальнейшие атаки. По словам главы Белого дома, он лично связался с израильским премьером после ударов по пригороду Бейрута. Трамп в жесткой форме и непечатном выражении «Какого черта ты делаешь?» поинтересовался Нетаньяху про новые удары.

Американский лидер призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации, поскольку военные действия могут осложнить дипломатические усилия Вашингтона на Ближнем Востоке.

Тем временем, Вашингтон и Тегеран подписали мирное соглашение. Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

