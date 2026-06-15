Трамп вновь «набросился» на Нетаньяху из-за ударов по Ливану
Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на удары Израиля по Бейруту, сообщает Fox News.
По данным телеканала, глава США в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес. Трамп потребовав прекратить дальнейшие атаки. По словам главы Белого дома, он лично связался с израильским премьером после ударов по пригороду Бейрута. Трамп в жесткой форме и непечатном выражении «Какого черта ты делаешь?» поинтересовался Нетаньяху про новые удары.
Американский лидер призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации, поскольку военные действия могут осложнить дипломатические усилия Вашингтона на Ближнем Востоке.
Тем временем, Вашингтон и Тегеран подписали мирное соглашение. Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп вновь «набросился» на Нетаньяху из-за ударов по Ливану
- Рогозин предложили минировать танкеры и взрывать в случае задержания
- СМИ: Иностранные наемники ВСУ покидают позиции с оружием
- Стармер: Военные перехватили российский танкер в Ла-Манше
- Ушаков: Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, пусть приезжает в Москву
- «Пусть нефть течёт!»: США и Иран подписали мирное соглашение
- СМИ: Боевой дрон упал на черноморском пляже в Турции
- Ушаков: Беседа Путина и Трампа длилась 55 минут
- В Самаре при пожаре в многоквартирном доме пострадали дети и взрослые
- МО: Киев вывез из Краматорска завод тяжелого станкостроения с 3,5 тыс. сотрудников