Китай отреагировал на включение Alibaba и Baidu в «военный список

Об этом говорится в заявлении китайского министерства. «Китай призывает США немедленно прекратить свою ошибочную практику, отменить соответствующие меры и вернуться на правильный путь построения конструктивных, стратегических и стабильных китайско-американских отношений», - следует из сообщения.

Включение в список не означает немедленного введения ограничительных мер, однако накладывает ряд санкций. Министерству войны США будет запрещено заключать прямые контракты с компаниями, а с 2027 года — закупать их продукты или услуги через третьих лиц.

Китай – один из главных торговых партнеров стран Евросоюза, а на фоне введения американских пошлин, от которых пострадал европейский рынок, их сближение сейчас особенно логично. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

