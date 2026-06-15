Китай отреагировал на включение Alibaba и Baidu в «военный список
Министерство торговли Китая выразило недовольство тем, что Пентагон включил компанию Alibaba, интернет-поисковик Baidu и автопроизводителя BYD в перечень компаний, оказывающих содействие китайским вооруженным силам.
Об этом говорится в заявлении китайского министерства. «Китай призывает США немедленно прекратить свою ошибочную практику, отменить соответствующие меры и вернуться на правильный путь построения конструктивных, стратегических и стабильных китайско-американских отношений», - следует из сообщения.
Включение в список не означает немедленного введения ограничительных мер, однако накладывает ряд санкций. Министерству войны США будет запрещено заключать прямые контракты с компаниями, а с 2027 года — закупать их продукты или услуги через третьих лиц.
Китай – один из главных торговых партнеров стран Евросоюза, а на фоне введения американских пошлин, от которых пострадал европейский рынок, их сближение сейчас особенно логично. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
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