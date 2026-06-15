Как заявили в российских силовых структурах, министр обороны Украины Михаил Федоров при этом все равно намерен заместить до 50% штурмовиков иностранцами. Таким образом, украинские власти пытаются минимизировать недовольство местного населения наплывом мигрантов.

Однако появилась проблема дезертирства среди иностранных наемников, которые с оружием сбегают с позиций.

Ранее стало известно, что Украина планирует забросить иностранных наёмников в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

