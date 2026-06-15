СМИ: Иностранные наемники ВСУ покидают позиции с оружием
Иностранные наемники Вооруженных сил Украины бросают свои позиции и убегают с оружием в руках, сообщает ТАСС.
Как заявили в российских силовых структурах, министр обороны Украины Михаил Федоров при этом все равно намерен заместить до 50% штурмовиков иностранцами. Таким образом, украинские власти пытаются минимизировать недовольство местного населения наплывом мигрантов.
Однако появилась проблема дезертирства среди иностранных наемников, которые с оружием сбегают с позиций.
Ранее стало известно, что Украина планирует забросить иностранных наёмников в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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