СМИ: Трамп убедил Иран вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту

По данным иранского агентства, американский лидер обещал сохранение территориальной целостности Ливана, уход Израиля с ливанской границы, а также немедленное снятие блокады. Правовая система судоходства в Персидском заливе будет создана в сотрудничестве между Ираном и Оманом.

До этого стало известно, что один из командиров «Хезболлы» убит при ударе ВВС Израиля по Бейруту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

