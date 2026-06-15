СМИ: Трамп убедил Иран вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту

Президент США Дональд Трамп убедил иранские власти вернуться к переговорам после удара Израиля по Бейруту, сообщает Fars.

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По данным иранского агентства, американский лидер обещал сохранение территориальной целостности Ливана, уход Израиля с ливанской границы, а также немедленное снятие блокады. Правовая система судоходства в Персидском заливе будет создана в сотрудничестве между Ираном и Оманом.

До этого стало известно, что один из командиров «Хезболлы» убит при ударе ВВС Израиля по Бейруту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИзраильИранСШАДональд Трамп

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