Сын экс-президента Армении Кочаряна заявил, что отцу не позволили покинуть страну
15 июня 202604:03
Денис Постольский
Сын бывшего лидера Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян заявил журналистам, что его отцу не разрешили выехать из страны.
Он назвал эти действия со стороны властей незаконными, и такого права у них нет. «Мы заранее сообщали, что он должен на несколько дней уехать, чтобы они не попытались ввести в заблуждение наш народ: якобы убегает и так далее, знаете, как это делается. Просто без всяких объяснений», - указал Кочарян.
С какой целью и в каком направлении планировал выехать экс-президент – неизвестно.
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