Сын экс-президента Армении Кочаряна заявил, что отцу не позволили покинуть страну

Он назвал эти действия со стороны властей незаконными, и такого права у них нет. «Мы заранее сообщали, что он должен на несколько дней уехать, чтобы они не попытались ввести в заблуждение наш народ: якобы убегает и так далее, знаете, как это делается. Просто без всяких объяснений», - указал Кочарян.

С какой целью и в каком направлении планировал выехать экс-президент – неизвестно.

