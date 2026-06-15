Сын экс-президента Армении Кочаряна заявил, что отцу не позволили покинуть страну

Сын бывшего лидера Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян заявил журналистам, что его отцу не разрешили выехать из страны.

Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Саргсяна и Кочаряна

Он назвал эти действия со стороны властей незаконными, и такого права у них нет. «Мы заранее сообщали, что он должен на несколько дней уехать, чтобы они не попытались ввести в заблуждение наш народ: якобы убегает и так далее, знаете, как это делается. Просто без всяких объяснений», - указал Кочарян.

С какой целью и в каком направлении планировал выехать экс-президент – неизвестно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Армения

Горячие новости

Все новости

партнеры