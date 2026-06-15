В Киеве вспыхнули массовые протесты из-за мобилизации
В Киеве жители вышли на улицы против военкомов из-за насильственной мобилизации, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, в Деснянском районе нарастает конфликт из-за силового задержания призывников сотрудниками военкоматов. На месте происшествия постепенно собралась толпа. От людей слышны возмущенные возгласы.
По предварительным данным, прохожие вступились за молодого человека, которого пытались задержать представители военкомата. В итоге им удалось увезти задержанного.
Новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров попытается сделать так, чтобы мобилизация носила мотивационный характер, однако у Украины нет средств на дополнительные выплаты военным, у него ничего не получится. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
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