Нефтебазы, КуАЭС и ЗАЭС: ВСУ атаковали Ростовскую область
В результате падения обломков БПЛА Украины в Пролетарске загорелись промсклады.
ВСУ в очередной раз предприняли попытку обстрелять южные регионы России. На этот раз произошла атака на Ростовскую область, в которой загорелась нефтебаза. Это уже не первые атаки на подобные российские объекты со стороны Украины. При этом также известно, что ВСУ планируют нанести удар «грязными бомбами» по ядерным объектам.
АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Утром 18 августа ВСУ атаковали нефтебазу на юго-востоке Ростовской области. Глава региона Василий Голубев сообщил, что перед этим российским военным удалось отразить несколько украинских беспилотников, но некоторые обломки упали на территории промскладов в Пролетарске. В результате этого на объекте загорелось дизельное топливо.
По словам Голубева, к тушению возгорания были привлечены подразделения пожарных, однако после повторной атаки на промбазу, которая произошла примерно в 5:35 часов утра, работа специалистов была приостановлена.
«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение. По состоянию на 06:50 в Пролетарск прибыл пожарный поезд, он задействован в тушении огня», - написал губернатор Ростовской области в своем Telegram-канале.
Ночью 18 августа Голубев также сообщал об атаке ВСУ на другую часть Ростовской области.
«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами», - написал чиновник в своих соцсетях, его слова приводит RT.
До этого, судя по Telegram-каналу Голубева, последний раз ВСУ атаковали регион утром 14 августа. Тогда примерно в 07:00 часов утра российским силам ПВО на западе Ростовской области удалось ликвидировать украинский беспилотник. По словам губернатора, в тот день в результате падения обломков никто не пострадал, и в регионе не было разрушений.
ВСУ уже не первый раз атакуют нефтебазы в различных регионах России. В начале августа атаке подвергся такой объект в Белгородской области. ЧП произошло в Губкинском городском округе. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.
«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание», - написал он в своем Telegram-канале.
Перед этим возгорание на нефтебазе в результате атаки беспилотниками ВСУ произошло в Курской области. Ночью 28 июля на объекте загорелись три резервуара с топливом, при этом пожар удалось потушить только спустя два дня.
«Сегодня (30 июля – прим. НСН) утром в 5:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники», - написал глава Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
АТАКА НА КУАЭС И ЗАЭС. «ГРЯЗНЫЕ БОМБЫ»
Накануне стало известно о планах ВСУ атаковать Курскую и Запорожскую АЭС зарядами с боеголовками с радиоактивным веществом. Российские военкоры и военные специалисты также сообщали, что Украина для атаки по этим объектам планирует применять «грязную ядерную бомбу». Это боезаряды в спецконтейнерах, которые используются с воздушных и наземных носителей, артиллерией, оперативно-тактическими комплексами, а также авиацией.
В целом «грязной бомбой» называют радиологическое оружие массового поражения, в котором применяется обычная взрывчатка и радиоактивный материал. Но в отличие от «классического» ядерного оружия, задача этой бомбы заключается не в уничтожении военных объектов, а в попытке заразить территорию радиацией.
В МИД России уже обвинил Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС.
«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Она призвала представителей ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить «готовящиеся Киевом провокации» в отношении ядерных объектов на территории России. Захарова также предупредила, что реализация подобных планов может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.
Между тем, главный редактор аналитического онлайн журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич заверил, что физическая защита Курской АЭС усилена для обеспечения безопасной работы АЭС. По его словам, для строящихся энергоблоков также обеспечены меры по борьбе с возможными средствами нападения с воздуха.
«Стройка на Курской АЭС продолжается, сама станция работает штатно, "Росатом" об этом сообщал... Защита в обычных случаях поручается Росгвардии, поскольку завоз ядерного топлива состоялся, это значит, что охрана усилена, поскольку топливо есть топливо. Я не думаю, что у контингента, который пробрался на территорию Курской области, хватит силенок физически туда подойти», - сказал он в эфире радио «Спутник» в Крыму.
В свою очередь член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в интервью НСН также подтвердил, что безопасность Курской АЭС усиливают.
«Идет очень мощное усиление по поводу ее безопасности, уже посланы дополнительные силы. Там будут работать все: и артиллерия, и авиация, и регулярные войска, и пограничники», - добавил он.
В итоге попытки атаки действительно были. Но не на курскую станцию. 17 августа украинские военные сбросили заряд на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков ЗАЭС. Известно, что по ней часто передвигается персонал станции. В результате ЧП никто не пострадал.
Инспекторы МАГАТЭ посетили место падения снаряда. По их сообщениям, украинский беспилотник рухнул недалеко от пруда-охладителя и линии электропередачи «Днепровская». В результате происшествия в МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. При этом военная активность в районе станции так и не снижается.
Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российские военные в течение месяца окончательно выбьют ВСУ с территории Курской области.
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