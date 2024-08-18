Нефтебазы, КуАЭС и ЗАЭС: ВСУ атаковали Ростовскую область

АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Утром 18 августа ВСУ атаковали нефтебазу на юго-востоке Ростовской области. Глава региона Василий Голубев сообщил, что перед этим российским военным удалось отразить несколько украинских беспилотников, но некоторые обломки упали на территории промскладов в Пролетарске. В результате этого на объекте загорелось дизельное топливо.

По словам Голубева, к тушению возгорания были привлечены подразделения пожарных, однако после повторной атаки на промбазу, которая произошла примерно в 5:35 часов утра, работа специалистов была приостановлена.

«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение. По состоянию на 06:50 в Пролетарск прибыл пожарный поезд, он задействован в тушении огня», - написал губернатор Ростовской области в своем Telegram-канале.