Путин: Атомная подлодка «Пермь» пополнит состав Тихоокеанского флота
Многоцелевой атомный подводный крейсер «Пермь» проекта «Ясень-М» в ближайшее время войдет в состав Тихоокеанского флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на подлодке. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.
«Пермь» стала пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным ВМФ за последние шесть лет. Это первый штатный носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».
Путин уточнил, что подлодки этого типа способны действовать в любом районе мирового океана. По словам президента, новый корабль будет участвовать в защите морских рубежей России, Дальнего Востока и Арктики.
Глава государства добавил, что до 2030-го ВМФ планируют передать пять атомных подводных ракетоносцев. Из них три построят по проекту «Ясень-М».
Ранее рассказывали, что российская подлодка способна осложнять действия ВМС США.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Совет Федерации одобрил обязательную индексацию невыплаченной вовремя пенсии
- Путин: Атомная подлодка «Пермь» пополнит состав Тихоокеанского флота
- СМИ: Хакеры взломали облачную платформу ВВС США Cloud One
- ВС России ударили по трем железнодорожным локомотивам и сухогрузу
- Три способа: Как работать с документами в ИИ без угрозы конфиденциальности
- Россиянам рассказали, что делать арендатору при пропаже собственника
- Дома вкуснее: Как выживают кафе на фоне отказа россиян от кофе с собой
- В Москве начали ликвидацию дома-музея Федора Конюхова
- Джабаров: Сохранение G8 с Россией не могло повлиять на начало СВО
- В Новороссийске остекление в 70 квартирах было повреждено из-за атаки БПЛА