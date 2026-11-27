«Пермь» стала пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», переданным ВМФ за последние шесть лет. Это первый штатный носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».



Путин уточнил, что подлодки этого типа способны действовать в любом районе мирового океана. По словам президента, новый корабль будет участвовать в защите морских рубежей России, Дальнего Востока и Арктики.



Глава государства добавил, что до 2030-го ВМФ планируют передать пять атомных подводных ракетоносцев. Из них три построят по проекту «Ясень-М».



Ранее рассказывали, что российская подлодка способна осложнять действия ВМС США.

