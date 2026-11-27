Совет Федерации одобрил обязательную индексацию невыплаченной вовремя пенсии
Совфед на пленарном заседании одобрил закон, обязывающий индексировать страховую пенсию и выплаты к ней, если их вовремя не выплатили по решению суда. Об этом пишет ТАСС.
Изменения коснулись закона «О страховых пенсиях». Профильные ведомства обязали пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период средства, в том числе фиксированную выплату, по решению суда.
По мнению авторов инициативы, индексация защитит деньги от инфляции с момента вынесения решения до его реального исполнения.
Предполагается, что процедуру будут проводить с первого дня после месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в силу. Но это если для назначения или перерасчета не требуется дополнительного установления фактов, сведений о которых нет у профильного органа, либо нельзя оперативно получить через межведомственное взаимодействие.
На днях в Совфеде рассказали об прибавке для части пенсионеров.
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