Изменения коснулись закона «О страховых пенсиях». Профильные ведомства обязали пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период средства, в том числе фиксированную выплату, по решению суда.



По мнению авторов инициативы, индексация защитит деньги от инфляции с момента вынесения решения до его реального исполнения.



Предполагается, что процедуру будут проводить с первого дня после месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в силу. Но это если для назначения или перерасчета не требуется дополнительного установления фактов, сведений о которых нет у профильного органа, либо нельзя оперативно получить через межведомственное взаимодействие.



На днях в Совфеде рассказали об прибавке для части пенсионеров.

