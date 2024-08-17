NBC News: Киев больше года готовил атаку на Курскую область

Украина больше года планировала проведение операции по атаке Курской области. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного советника украинского правительства.

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По данным источника, так Украина пытается отвлечь внимание ВС России от участков фронта, на которых ВСУ терпят поражение.

Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН заверил, что российские военные окончательно выбьют ВСУ из Курской области в течение месяца.

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ФОТО: ТАСС
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