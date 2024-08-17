NBC News: Киев больше года готовил атаку на Курскую область
17 августа 202412:38
Украина больше года планировала проведение операции по атаке Курской области. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного советника украинского правительства.
По данным источника, так Украина пытается отвлечь внимание ВС России от участков фронта, на которых ВСУ терпят поражение.
Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН заверил, что российские военные окончательно выбьют ВСУ из Курской области в течение месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru