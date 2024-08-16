«Ложь и провокации — это привычные спутники политики Вашингтона и других стран Запада. В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект», - указал он.

Также стало известно, что командование ВСУ держало план атаки на Курскую область в секрете, солдатам сообщили о готовящемся рейде в России, но подробностей не сообщали. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Михаил Шкода на видео Министерства обороны России.

Главная роль при планировании атаки на Курскую область была отведена западным инструкторам, сообщает Минобороны со ссылкой на показания пленных бойцов ВСУ.

Пленный Вооруженных сил Украины на видео, которое обнародовало Министерство обороны России, рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники. Также он заявил о большом количестве уничтоженной техники и украинских военнослужащих, увиденных им во время пересечения границы с Курской областью.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планирующееся нападение на Курскую область. По словам Подоляка, эти разговоры были «просто не на публичном уровне».

При этом украинский лидер Владимир Зеленский не теряет надежды получить от Запада разрешение на удары дальнобойным оружием по российским территориям. На данный момент Великобритания и США не одобряют подобные провокации со стороны Киева, Зеленский не теряет надежды. По данным СМИ, другие виды вооружения от США и партнеров Украина активно применяет в Курской области.

НУЖЕН МЕСЯЦ

Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, солдаты ВСУ в начале вторжения в Курскую область колоннами из 10-15 единиц техники заходили в Мартыновку. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — заявил Алаудинов.