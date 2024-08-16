«Ложь и провокации»: Операцию ВСУ в Курской области планировали при поддержке НАТО
Николай Патрушев заявил, что именно Запад помог Киеву спланировать провокационную атаку на российскую территорию, США причастность отрицают.
Российская сторона официально подтвердила участие США в «операции ВСУ» в Курской области.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что именно Запад помог Киеву спланировать провокационную атаку на российскую территорию. По его словам, США отрицают свою причастность к нападению, но это уже привычная тактика Вашингтона – ложь и провокации.
НЕМИНУЕМЫЙ КРАХ
«Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием…Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», - передают «Известия» слова Патрушева.
Патрушев отверг оправдания США, которые заверяли, что не имеют никакого отношения к «операции» Киева в Курской области.
«Ложь и провокации — это привычные спутники политики Вашингтона и других стран Запада. В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект», - указал он.
Также стало известно, что командование ВСУ держало план атаки на Курскую область в секрете, солдатам сообщили о готовящемся рейде в России, но подробностей не сообщали. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Михаил Шкода на видео Министерства обороны России.
Главная роль при планировании атаки на Курскую область была отведена западным инструкторам, сообщает Минобороны со ссылкой на показания пленных бойцов ВСУ.
Пленный Вооруженных сил Украины на видео, которое обнародовало Министерство обороны России, рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники. Также он заявил о большом количестве уничтоженной техники и украинских военнослужащих, увиденных им во время пересечения границы с Курской областью.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планирующееся нападение на Курскую область. По словам Подоляка, эти разговоры были «просто не на публичном уровне».
При этом украинский лидер Владимир Зеленский не теряет надежды получить от Запада разрешение на удары дальнобойным оружием по российским территориям. На данный момент Великобритания и США не одобряют подобные провокации со стороны Киева, Зеленский не теряет надежды. По данным СМИ, другие виды вооружения от США и партнеров Украина активно применяет в Курской области.
НУЖЕН МЕСЯЦ
Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, солдаты ВСУ в начале вторжения в Курскую область колоннами из 10-15 единиц техники заходили в Мартыновку. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — заявил Алаудинов.
Также Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородской области.
Одной из целей наступления ВСУ в Курской области был захват Курской АЭС в Курчатове к 11 августа, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. После этого Киев, по его словам, планировал выйти на переговоры с РФ и предъявить ультиматум, но ВСУ в итоге задачу не выполнили и потеряли большую часть задействованной военной техники.
В течение месяца российские силы окончательно выбьют ВСУ из Курской области, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.
«Точное время указать сложно, сколько нам потребуется, чтобы выбить ВСУ с нашей территории. Я думаю, что в течение месяца-полтора вопрос будет решен. У нас достаточно сил и средств, просто сейчас нужно организоваться. Во-первых, стабилизировать обстановку, чтобы движения не было вглубь Курской области, во-вторых, отсечь наступательные действия в целом. Сил хватит, чтобы нанести поражение, окружить группировки, которые там останутся. Никакого движения ВСУ вперед больше не будет, это был временный успех, если можно это считать успехом. Мы просто не ожидали, что они пойдут на мирных жителей», - объяснил он.
Стаськов заявил, что перспектив у ВСУ на российской территории нет, поэтому Киев вряд ли отправит туда новые резервы.
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