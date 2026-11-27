Захарова обвинила Латвию в предоставлении воздушного пространства для атак ВСУ
Латвия и другие прибалтийские страны неоднократно предоставляли свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА, которые использовались для атак на российские объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробностями поделилась пресс-служба министерства.
По ее словам, еще Рига передает Киеву беспилотники, участвует в их совместном производстве и оказывает военную поддержку. Она напомнила, что республика с Великобританией возглавляет Международную коалицию дронов, а в 2027 году на ее территории хотят построить завод немецкой компании Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов.
Представитель МИД РФ обвинила латвийские власти и в усилении давления на русскоязычных жителей, демонтаже советских военных мемориалов и попытках ограничить выплату пенсий местным российским военным пенсионерам.
Отдельно Захарова рассказала о военном сотрудничестве Риги с другими странами НАТО, строительстве оборонительных сооружений на границе с РФ и Белоруссией и проведении учений альянса на латвийской территории.
Комментируя позицию республики по отношению к Кремлю, представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что латвийские власти не заинтересованы в нормализации отношений и продолжают курс на эскалацию. Мария Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право принять ответные политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов и прав своих граждан.
Ранее представитель МИД предупредила Ригу о последствиях закрытия границы с Россией.
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