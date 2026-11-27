По ее словам, еще Рига передает Киеву беспилотники, участвует в их совместном производстве и оказывает военную поддержку. Она напомнила, что республика с Великобританией возглавляет Международную коалицию дронов, а в 2027 году на ее территории хотят построить завод немецкой компании Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов.



Представитель МИД РФ обвинила латвийские власти и в усилении давления на русскоязычных жителей, демонтаже советских военных мемориалов и попытках ограничить выплату пенсий местным российским военным пенсионерам.



Отдельно Захарова рассказала о военном сотрудничестве Риги с другими странами НАТО, строительстве оборонительных сооружений на границе с РФ и Белоруссией и проведении учений альянса на латвийской территории.



Комментируя позицию республики по отношению к Кремлю, представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что латвийские власти не заинтересованы в нормализации отношений и продолжают курс на эскалацию. Мария Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право принять ответные политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов и прав своих граждан.



Ранее представитель МИД предупредила Ригу о последствиях закрытия границы с Россией.

