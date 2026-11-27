«Это, конечно, влияет на кофейни, потому что человек экономит, когда пьет кофе дома. Плюс кофеварки сейчас очень высокого уровня, варят кофе не намного хуже, чем кофейни, плюс ее можно настроить под себя, подобрать тот сорт кофе, который ты хочешь. В таком случае кофе будет более высокого уровня, чем даже в кофейне. Конечно, кофейни на этом перестают зарабатывать. Еще второй фактор заключается в том, что практически каждый магазин у себя тоже открывает кафе, продает кофе. Мы видим закрытие кофеен, мы видим, что падает маржинальность. Абсолютно все заведения, которые специализировались на кофе, потеряли посетителей. Что касается именно кофе с собой, все зависит от расположения кофейни. Если спальный район, туда люди приходят и сидят там пьют кофе. Если кофейня у метро или делового центра, конечно, туда заходят за кофе с собой. Все зависит от локации. Удержать потребителей сегодня практически невозможно, никакие акции и абонементы не работают», - отметил он.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев заявил, что кофе переносится индивидуально, некоторым людям можно пить пять чашек в день, но большинству — нет.

