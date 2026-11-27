Есть три способа, как работать с документами в нейросети, чтобы избежать утечки данных в интернет и не нарушать договоренность о неразглашении определенной информации со своей компанией. Одним из них является покупка корпоративного ИИ-инструмента. Об этом НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

Более трети работоспособных россиян не знают, что нельзя загружать в нейросети рабочие документы и персональные данные. При этом 20% респондентов не проверяют информацию, полученную с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из результатов исследования АНО «Цифровая экономика». В нем приняли участие 130 тысяч человек из всех регионов страны. Жадан раскрыл, как не подставить себя и компанию.

«Что такое документ, который нельзя загружать в нейросеть? Это данные, которые нельзя разглашать третьим лицам при подписании договора с работодателем. В противном случае это все подпадает под нарушение ответственности, вследствие чего человек может быть либо оштрафован либо уволен. Если есть необходимость работать с документами, при этом в безопасном контуре, можно использовать три варианта. Первое — в случае загрузки документов в ИИ подменять данные, которые нельзя разглашать, и затем их расшифровать. Например, числа, имена и прочее. Второй вариант — это использовать корпоративные подписки, которые являются закрытым контуром. Они стоят дороже обычных тарифов, но при этом защищают данные. И третий вариант — это использовать локальные модели, которые грузятся на компьютер, устройство, и благодаря этому все данные остаются только там, и в интернет не уходят», — отметил он.