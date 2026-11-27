Три способа: Как работать с документами в ИИ без угрозы конфиденциальности
Александр Жадан раскрыл НСН, что работодатель должен сам рассказать сотрудникам, какие документы и какая информация является конфиденциальной, а сотрудник может при необходимости просто убирать такие данные, загружая документ в ИИ.
Есть три способа, как работать с документами в нейросети, чтобы избежать утечки данных в интернет и не нарушать договоренность о неразглашении определенной информации со своей компанией. Одним из них является покупка корпоративного ИИ-инструмента. Об этом НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
Более трети работоспособных россиян не знают, что нельзя загружать в нейросети рабочие документы и персональные данные. При этом 20% респондентов не проверяют информацию, полученную с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из результатов исследования АНО «Цифровая экономика». В нем приняли участие 130 тысяч человек из всех регионов страны. Жадан раскрыл, как не подставить себя и компанию.
«Что такое документ, который нельзя загружать в нейросеть? Это данные, которые нельзя разглашать третьим лицам при подписании договора с работодателем. В противном случае это все подпадает под нарушение ответственности, вследствие чего человек может быть либо оштрафован либо уволен. Если есть необходимость работать с документами, при этом в безопасном контуре, можно использовать три варианта. Первое — в случае загрузки документов в ИИ подменять данные, которые нельзя разглашать, и затем их расшифровать. Например, числа, имена и прочее. Второй вариант — это использовать корпоративные подписки, которые являются закрытым контуром. Они стоят дороже обычных тарифов, но при этом защищают данные. И третий вариант — это использовать локальные модели, которые грузятся на компьютер, устройство, и благодаря этому все данные остаются только там, и в интернет не уходят», — отметил он.
По его словам, информирование населения должно начинаться со школ в рамках уроков о том, как работать с информацией. К тому же работодатель сам должен проинструктировать сотрудников о том, что и с какими документами нельзя делать.
«Это задача каждого работодателя, ведь человек еще в школе должен получать эти знания наряду с основами ОБЖ, и правилами дорожного движения. Вероятно, это должно быть приравнено к тому, как люди хранят и обращаются с документами. При трудоустройстве необходимо дополнительно подписывать бумагу или проговаривать, что, мол, мы при работе, используя нейросеть, не грузим туда следующие документы. Здесь должна работать культура обучения», — подытожил он.
Ранее IT-эксперт, руководитель направления информационной безопасности Кирилл Уголев рассказал, что почти 40% запросов к публичным нейросетям составляет конфиденциальная информация, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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